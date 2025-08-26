Защитник «Торпедо» рассказал, как в США отнеслись к его переезду в Россию

Американский защитник «Торпедо» Нарделла о переезде в Россию: «Никто не отговаривал, все порадовались. КХЛ – один из сильнейших чемпионатов, поэтому я здесь»
Бобби Нарделла рассказал, как в США отнеслись к его переезду в Россию.
– Как ваши близкие отнеслись к желанию поехать играть в Россию?
– Никто не отговаривал, наоборот, все за меня порадовались. У меня была возможность поехать играть в Европу, меня хотели видеть несколько команд из европейских лиг, но я предпочел возможность играть в хоккей в хорошей команде в очень сильной лиге.
КХЛ – один из сильнейших чемпионатов в мире, поэтому я здесь. Мои близкие это понимают, поэтому все очень рады за меня, – сказал защитник «Торпедо» Бобби Нарделла.
