Защитник «Торпедо» рассказал, как в США отнеслись к его переезду в Россию

Бобби Нарделла рассказал, как в США отнеслись к его переезду в Россию.

– Как ваши близкие отнеслись к желанию поехать играть в Россию?

– Никто не отговаривал, наоборот, все за меня порадовались. У меня была возможность поехать играть в Европу, меня хотели видеть несколько команд из европейских лиг, но я предпочел возможность играть в хоккей в хорошей команде в очень сильной лиге.

КХЛ – один из сильнейших чемпионатов в мире, поэтому я здесь. Мои близкие это понимают, поэтому все очень рады за меня, – сказал защитник «Торпедо» Бобби Нарделла.