16-летний хоккеист погиб в ДТП в Самарской области

16-летний хоккеист погиб в ДТП в Новокуйбышевске. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Самарской области. По официальной информации, несовершеннолетний стал жертвой аварии, произошедшей при участии 19-летнего водителя, совершившего наезд на него и другого 15-летнего пешехода, находившихся в момент трагедии на обочине. Оба молодых человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место проишествия сотрудники скорой помощи констарировали их гибель. Следователями было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). По данным Telegram-канала Mash, 16-летний погибший выступал за ХК "Академия", который был основан в Самаре в августе 2017 года. В 2018 году клуб открыл академию, где тренируются игроки детской и юниорской возрастных групп.

