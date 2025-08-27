Нападающий рассказал, за счет чего «Шанхай» сможет заполнять «СКА Арену»

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Никита Попугаев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Максимом СУТЧЕНКО высказался об игре китайской команды на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

«СКА Арена» – самый большой хоккейный дворец в мире, вместимость стадиона – 21500 зрителей. Ранее на этой арене играл СКА.

– Что скажете про «СКА Арену»? Какие у вас первые эмоции?

– Это прекрасная арена, прекрасное место. Одна из лучших арен в мире. Только положительные впечатления. Я думаю, когда будут игры со СКА, тут будет аншлаг.

– Как раз первая игра будет со СКА. Уже ждете ее?

– Ждем уже предсезонный турнир [Кубок мэра Москвы – «Спорт День за Днем»], чтобы уже поскорее начать играть, потому что тренировки тренировками, а игры – это совершенно другое.

– Как думаете, «Шанхай» сможет привлечь болельщиков на трибуны?

– Первый матч точно будет аншлаг, потому что будут болельщики СКА. Будем стараться выигрывать. Чем больше будет побед, тем больше будет и болельщиков на трибунах, – сказал Попугаев.