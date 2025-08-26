«Барыс» уступил клубу ВХЛ на турнире в Магнитогорске

Хоккеисты «Барыса» проиграли «Магнитке», представляющей ВХЛ, на предсезонном Мемориале имени Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске.

Стартовый матч турнира завершился в пользу фарм‑клуба «Металлурга» — 2:1. За «Магнитку» забили Андрей Козлов и Матвей Галенюк, окончательный результат в концовке установил форвард «Барыса» Семен Симонов.

Также на турнире сыграют «Металлург» и «Салават Юлаев», их очная встреча пройдет позднее во вторник.

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября. Прямые трансляции матчей турнира смотрите на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.