Форвард «Шанхая» Попугаев заявил, что у команды нет цели быть выше СКА

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Никита Попугаев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Максимом СУТЧЕНКО высказался о конкуренции со СКА.

В предстоящем сезоне «Шанхай» будет играть на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. СКА свои домашние матчи будет проводить в Ледовом дворце.

– Есть ли у «Шанхая» цель финишировать выше, чем СКА? – Такой цели точно нет. Цель – выигрывать каждую игру. И все уже само собой придет по таблице тогда, – сказал Попугаев

В прошлом сезоне СКА финишировал на 7-м месте в таблице Западной конференции в регулярном чемпионате КХЛ, в плей-офф армейцы проиграли в первом раунде «Динамо». «Шанхай» в минувшем чемпионате выступал под названием «Куньлунь Ред Стар» и занял 9-е место на Западе, не попав в плей-офф.

6 сентября «Шанхай» и СКА сыграют на «СКА Арене».