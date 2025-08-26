Фетисов высказался об Овечкине

Фетисов об Овечкине: «Самый крутой хоккеист в мире, в новом сезоне НХЛ надо снова это доказывать. Саша все делает правильно, понимает, какой пример нужен молодежи»
Вячеслав Фетисов назвал Александра Овечкина самым крутым хоккеистом в мире.
Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» стал послом «Интервидения» – наряду с музыкантами Дмитрием Биланом, Клавой Кокой и Пелагеей.
«Лучше у Александра спросить, устал ли он от внимания. У него сейчас не просто минута, а время славы. Да, это непросто, но он достойно проходит через это. Понимает, какой пример должен демонстрировать перед молодежью. Тем более осталось не так долго – скоро новый сезон, надо будет в очередной раз доказывать, что он самый крутой хоккеист в мире. Саша все делает правильно. У меня чувство зависти атрофировалось лет в 17, я просто очень рад за своего более молодого коллегу», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Дана Уайт: «В UFC нет системы, где у сотрудника смена с девяти до пяти. Мне все равно, сделаете вы работу в девять утра или в девять вечера»
Анри об Исаке: «Один из лучших форвардов АПЛ, если не лучший, может бороться с Холандом – понимаю, почему в «Ньюкасле» расстроены. По игроку не плачут, когда он не слишком хорош»
Фетисов о словах Клаудиньо: «Нельзя российское гражданство раздавать просто так. Если это делается для обхода лимита, мы обманываем сами себя»
Дана Уайт: «В UFC нет системы, где у сотрудника смена с девяти до пяти. Мне все равно, сделаете вы работу в девять утра или в девять вечера»
Анри об Исаке: «Один из лучших форвардов АПЛ, если не лучший, может бороться с Холандом – понимаю, почему в «Ньюкасле» расстроены. По игроку не плачут, когда он не слишком хорош»
Фетисов о словах Клаудиньо: «Нельзя российское гражданство раздавать просто так. Если это делается для обхода лимита, мы обманываем сами себя»