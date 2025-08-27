«Ак Барс» не может договориться с нападающим Денисенко о контракте

Казанский «Ак Барс» не может договориться с нападающим Григорием Денисенко о деталях контракта, сообщает «ВсеПроСпорт».

© КХЛ

Хоккеист хочет продолжить карьеру в Швейцарии, рассматривает вариант продолжения карьеры там и претендует на зарплату более 60 млн рублей за сезон. «Ак Барс» предлагает меньшую сумму.

В прошлом сезоне Денисенко выступал за фарм‑клуб «Вегаса», на его счету одна игра за главную команду «Голден Найтс» в НХЛ. Форвард был обменян в «Нэшвилл» по ходу чемпионата НХЛ.

У Денисенко 39 (17+22) очков за 65 матчей в регулярном чемпионате АХЛ в прошлом сезоне, в плей‑офф — одна шайба в восьми встречах.