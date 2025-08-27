В КХЛ обсудят введение ограничений по бонусам вне потолка для обладателя Кубка Гагарина
КХЛ обсудит вопрос о введении ограничений по бонусам для чемпиона.
Контракты хоккеистов предусматривают бонусы в случае завоевания титула, которые не ограничены потолком зарплат.
«Что касается бонусов для финалистов Кубка Гагарина, то будем обсуждать вопрос о том, нужно ли вводить ограничение для чемпиона», – сказал вице-президент Сергей Доброхвалов.
«Что касается бонусов для чемпионов, то по окончании сезона мы не заметили, чтобы «Локомотив» превышал полномочия регламента», – добавил президент КХЛ Алексей Морозов.
Жоаозиньо о словах Клаудиньо: «Неправильно говорить так о стране, которая многое тебе дала. Он терял место в «Зените», поэтому придумал политический повод для ухода»
«Трактор» обменял форвардов Кадышева и Удота в «Югру» на денежную компенсацию
«Барса» не продаст Фермина дешевле 70 млн евро. «Челси» еще не делал предложений (Mundo Deportivo)
Жоаозиньо о словах Клаудиньо: «Неправильно говорить так о стране, которая многое тебе дала. Он терял место в «Зените», поэтому придумал политический повод для ухода»
«Трактор» обменял форвардов Кадышева и Удота в «Югру» на денежную компенсацию
«Барса» не продаст Фермина дешевле 70 млн евро. «Челси» еще не делал предложений (Mundo Deportivo)