19-летний нападающий подписал контракт с «Ак Барсом»

19-летний нападающий Тимофей Жулин подписал новый контракт с «Ак Барсом». Как сообщает пресс-служба казанского клуба, соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2027/2028.

В сезоне-2024/2025 Жулин дебютировал в Континентальной хоккейной лиге и провёл шесть матчей в регулярном чемпионате. В составе «Барса» на счету нападающего 67 матчей и 44 набранных очка — 24 заброшенные шайбы и 20 результативных передач при показателе полезности «+12».

В Молодёжной хоккейной лиге форвард провёл 110 встреч и набрал 64 очка — забросил 32 шайбы и отдал 32 результативные передачи при показателе полезности «+14».