В «Тракторе» рассказали, мог ли Дадонов перейти в челябинский клуб в межсезонье

Генеральный менджер «Трактора» Алексей Волков высказался о возможном подписании контракта с нападающим Евгением Дадоновым. В межсезонье воспитанник челябинского хоккея перешёл из «Даллас Старз» в «Нью-Джерси Дэвилз».

«До условий дело не дошло. Летом Евгений взял неделю на подумать, у него был успешный сезон. Мы не сомневались, что он получит контракт летом в НХЛ. Он появился с ответом, поблагодарил за интерес, он договорился с «Нью-Джерси». Теоретические обсуждения были», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Дадонов набрал 361 (163+198) очко в карьере НХЛ в 617 матчах регулярного сезона, играя за «Флориду», «Оттаву», «Вегас», «Монреаль» и «Даллас».