«Трактор» обменял нападающих в «Югру»

Кирилл Кадышев и Артем Удот перешли в «Югру» из системы «Трактора».

© Sports.ru

Нападающие стали хоккеистами «Югры» в результате обмена на денежную компенсацию.

В прошлом сезоне Кирилл Кадышев провел один матч за «Трактор» в КХЛ, а также сыграл 61 игру в регулярном чемпионате ВХЛ за «Челмет» и набрал 37 (13+24) очка. В плей-офф на его счету 6 (2+4) баллов в 10 матчах.

В минувшем сезоне Артем Удот сыграл один матч за «Трактор» и сделал результативную передачу. В ВХЛ хоккеист отметился 31 (16+15) баллом в 64 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 10 (2+8) очков в 9 играх.