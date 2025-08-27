«Адмирал» расторг контракт с нападающим

«Адмирал» сообщил о расторжении контракта с 30-летним нападающим Александром Шаровым по соглашению сторон. В июне дальневосточный клуб подписал договор с хоккеистом на два года.

Большую часть карьеры Шаров провёл в родном Челябинске. В составе чёрно-белых сыграл 376 матчей, набрал 69 (40+29) очков. Александр имеет опыт выступления на Дальнем Востоке. Три сезона нападающий отыграл в составе «Амура». В прошлом сезоне успел сыграть за «Трактор» и «Куньлунь», куда перешёл в результате обмена. Всего в КХЛ нападающий провёл 544 матча, в которых заработал 111 очков — забросил 63 шайбы и отдал 48 результативных передач.