Новичок СКА из США Менелл: Петербург идеален, я в восторге

Новичок СКА из США Бреннан Менелл поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга.

© Спорт день за днем

«Я просто в восторге! Санкт-Петербург просто идеален для прогулок. Мне очень понравилось!» - цитирует Менелла Метарейтинг

Бреннан Менелл был обменян в петербургский СКА, из московского «Динамо» в конце июня 2025. В обратном направлении отправились защитник Тимур Кол и голкипер Станислав Бережной.

В прошлом чемпионате 28-летний защитник сыграл 52 матча за московское «Динамо», в которых набрал 24 (4+20) очка по системе гол+пас.

В плей-офф Менелл провел 7 игр, в которых отдал 2 голевые передачи, при показателе полезности +3.

В сезоне 2024/25 «Динамо» выбило СКА в 1/8 финала Кубка Гагарина. Серия закончилась со счетом 4-2 в пользу московского клуба.

Сезон КХЛ 2025/26 стартует 5 сентября.