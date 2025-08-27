Тренер «Трактора» высказался об отъезде нападающих в НХЛ

Тренер «Трактора» об отъезде Шабанова и Кравцова в НХЛ: «Прекрасная история для клуба»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что переход нападающих Виталия Кравцова и Максима Шабанова в клубы НХЛ повышает репутацию челябинского клуба.
«Ванкувер» объявил о подписании двустороннего контракта с Кравцовым на один год, Шабанов подписал контракт новичка с «Нью‑Йорк Айлендерс».
— Никаких советов Кравцову и Шабанову я не давал, но мы обсуждали их подготовку к тренировочному лагерю в НХЛ. На мой взгляд, Виталий и Максим хорошо поработали на благо «Трактора». Это прекрасная история для «Трактора», что два таких хоккеиста будут играть в НХЛ, — передает слова Гру корреспондент «Матч ТВ».
Новый сезон Фонбет чемпионата КХЛ стартует 5 сентября.
