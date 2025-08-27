«Адмирал» заключил контракт с экс-нападающим «Трактора»

Форвард Остап Сафин стал хоккеистом «Адмирала», сообщает пресс‑служба владивостокского клуба.

Контракт с 26‑летним нападающим рассчитан на один год.

Сафин — воспитанник пражской «Спарты». Ранее в КХЛ он играл за тольяттинскую «Ладу» и челябинский «Трактор». Всего в лиге Сафин провел 129 матчей, забросил 22 шайбы и отдал 34 результативные передачи.

Новый сезон Фонбет чемпионата КХЛ стартует 5 сентября.

