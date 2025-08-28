В «Динамо» ответили, не бьет ли просмотровый контракт Гусева по имиджу клуба

Спортивный директор московского «Динамо» Рафик Якубов ответил на вопрос, не бьет ли история с просмотровым контрактом нападающего Никиты Гусева по имиджу клуба.

© Матч ТВ

Ранее Гусев тренировался в составе «бело‑голубых» на просмотровом контракте из‑за того, что его зарплата не помещалась в потолок зарплат. В середине августа «Динамо» заключило с 33‑летним форвардом полноценное соглашение.

— Не бьет ли просмотровый контракт Гусева по имиджу клуба?

— Мы пришли к общему. Было общение, что он пришел с отпуска и идет с командой в бой. Мы договорились, что он проходит предсезонку на просмотровом контакте. Мы знали, что он наш игрок. Мы на него надеялись. Он тоже хотел играть в нашей команде. [Просмотровый контракт] был делом времени, — передает слова Якубова корреспондент «Матч ТВ».

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября. Прямые трансляции матчей турнира смотрите на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.