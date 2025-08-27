Нападающий Кузнецов назвал причину перехода из «Автомобилиста» в «Шанхай»

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Владимир Кузнецов рассказал, почему ушел из «Автомобилиста» в это межсезонье.

– С обеих сторон шла инициатива – со стороны клуба и с моей стороны. Хотелось больше игрового времени, не хотелось просто так сидеть. Так что все просто. Самое главное – играть!

– Какие клубы делали вам предложения?

– Особо предложений не было. «Шанхай» сразу вышел на меня, и договорились, – заявил Кузнецов.

В 40 матчах прошлого сезона Кузнецов набрал 13 (6+7) очков при показателе полезности «-3». В среднем на льду 30-летний форвард проводил 12:08. В плей-офф Кузнецов не провел ни одной игры.

Первый матч в КХЛ «Шанхай» проведет против СКА. Игра пройдет 6 сентября в Санкт-Петербурге.