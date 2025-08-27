18-летний Рябкин подписал контракт с «Каролиной» на три года. Форварда выбрали под 62-м номером на драфте НХЛ
Иван Рябкин подписал контракт с «Каролиной».
18-летний нападающий заключил соглашение новичка на три года с «Харрикейнс».
Кэпхит хоккеиста в первый сезон на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов, во второй – 850 тысяч долларов, в третий – 895 тысяч долларов.
На протяжении всех трех лет договора оклад хоккеиста в АХЛ составит 85 тысяч долларов. Кроме того, в общей сложности форвард получит 235 тысяч долларов в виде подписных бонусов.
«Каролина» выбрала российского хоккеиста под общим 62-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2025.
По ходу прошлого сезона Иван Рябкин перешел из «Динамо» в лигу USHL, в которой выступал за «Маскегон». В 27 матчах регулярного чемпионата он набрал 30 (19+11) очков, в 14 матчах плей-офф в его активе 16 (7+9) баллов.
