Генменеджер ответил на вопрос о потолке зарплат «Трактора»

Генменеджер «Трактора»: «Не знаем, сколько у нас денег под потолком – лига подсчитает. Не так часто приходится читать «СЭ» из-за публикаций, которые бывают далеки от реальности»
Алексей Волков ответил на вопрос о потолке зарплат «Трактора».
– На сайте «Спорт-Экспресса» есть зарплатная ведомость «Трактора» по их версии – 824 миллиона рублей. До потолка – 76 миллионов. Насколько это верно?
– Совсем неверно.
Даже мы не знаем, сколько у нас сейчас денег под потолком. Мы в процессе заявки команды, контракты сейчас проходят регистрацию.
Только после этого лига подсчитает и даст нам в ЦИБ (центральное информационное бюро – Спортс’‘) точную цифру. Но она будет намного меньше, чем вы сказали, поэтому коллеги из «Спорт-Экспресса» не совсем точны.
Но я не углублялся в тему их версии нашей зарплатной ведомости.
Не так часто приходится читать «Спорт-Экспресс» из-за некоторых публикаций, которые бывают совершенно далеки от реальности, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
