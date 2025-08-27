НХЛ признала рекордный гол Овечкина лучшим в прошлом сезоне

Гол российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, который помог ему стать рекордсменом по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), признан лучшим в прошлом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

6 апреля Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ (895 шайб), опередив канадского форварда Уэйна Гретцки. Россиянин забросил шайбу в ворота "Нью-Йорк Айлендерс", которые защищал российский голкипер Илья Сорокин.

Овечкину 39 лет, в 2018 году вместе с "Вашингтоном" он завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. Сейчас на счету российского форварда 897 заброшенных шайб.