Хоккеист СКА Зайцев пропустит 5-6 недель из-за травмы

Защитник хоккейного клуба СКА Никита Зайцев перенес операцию на пальце ноги и пропустит пять-шесть недель. Об этом журналистам сообщил главный тренер петербургской команды Игорь Ларионов.

СКА в матче турнира имени Пучкова проиграл в серии буллитов "Автомобилисту", который стал победителем соревнования. Зайцев не принял участия во встрече, сыграв до этого с "Ак Барсом".

"Зайцев перенес операцию. Выбыл на пять-шесть недель. У него перелом пальца", - сказал Ларионов.

В прошлом сезоне Зайцев сыграл 58 матчей в регулярном чемпионате, забросил одну шайбу и отдал девять голевых передач. В четырех играх плей-офф Зайцев отдал две передачи. До этого защитник выступал в Национальной хоккейной лиге.