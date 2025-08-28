Директор ХК ЦСКА раскрыл планы клуба на сезон

Директор ЦСКА о сезоне: «Перед нами только одна задача – Кубок Гагарина. ЦСКА всегда будет первым»
Спортивный директор ЦСКА заявил, что клуб намерен взять Кубок Гагарина.
В межсезонье армейский клуб возглавил Игорь Никитин, ранее тренировавший «Локомотив».
– Приоткройте завесу тайны, в какой хоккей будет в этом сезоне играть ЦСКА?
– Тут никакой завесы тайны нет. Думаю, что по первым играм турнира вы все прекрасно увидите и сделаете соответствующие выводы.
– В этом сезоне перед командой стоит задача завоевать Кубок Гагарина во что бы то ни стало, или все‑таки есть еще какая‑то задача минимум?
– Не знаю, какие задачи минимум. ЦСКА всегда будет первым, это уникальная команда, и каждый год перед нами стоит только одна задача – Кубок Гагарина. И ради этой цели абсолютно все единым кулаком готовы работать.
– То есть для тренерского штаба любой результат, кроме победы в Кубке, будет считаться провалом?
– Естественно, – сказал спортивный директор ЦСКА Денис Денисов.