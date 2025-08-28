Директор ХК ЦСКА раскрыл планы клуба на сезон

Спортивный директор ЦСКА заявил, что клуб намерен взять Кубок Гагарина.

© Sports.ru

В межсезонье армейский клуб возглавил Игорь Никитин, ранее тренировавший «Локомотив».

– Приоткройте завесу тайны, в какой хоккей будет в этом сезоне играть ЦСКА?

– Тут никакой завесы тайны нет. Думаю, что по первым играм турнира вы все прекрасно увидите и сделаете соответствующие выводы.

– В этом сезоне перед командой стоит задача завоевать Кубок Гагарина во что бы то ни стало, или все‑таки есть еще какая‑то задача минимум?

– Не знаю, какие задачи минимум. ЦСКА всегда будет первым, это уникальная команда, и каждый год перед нами стоит только одна задача – Кубок Гагарина. И ради этой цели абсолютно все единым кулаком готовы работать.

– То есть для тренерского штаба любой результат, кроме победы в Кубке, будет считаться провалом?

– Естественно, – сказал спортивный директор ЦСКА Денис Денисов.