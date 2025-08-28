Экс-игрок «Лады» подписал контракт с «Сочи»

Защитник Максим Березин, выступавший два последних сезона в составе «Лады», перешел в «Сочи», сообщает пресс‑служба сочинского клуба.

© КХЛ

С 34‑летним хоккеистом заключен контракт на один сезон.

В минувшем сезоне Березин провел 66 игр, на его счету 13 (4+9) очков при показателе полезности «+1».

Также в КХЛ он играл за «Авангард», «Автомобилист» и «Нефтехимик», проведя в общей сложности в лиге 767 матчей и набрав в них 148 (48+100) очков.

Новый сезон Фонбет чемпионата КХЛ стартует 5 сентября. Прямые трансляции матчей турнира смотрите на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.