Названы российские хоккеисты, которые могут стать звездами НХЛ

Хоккейный тренер Владимир Плющев перечислил российских игроков, которые, по его мнению, смогут заменить Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Среди них он выделил Ивана Демидова, Кирилла Капризова и Матвея Мичкова.

© КХЛ

Как отметил тренер в беседе с NEWS.ru, Иван Демидов уже ярко проявил себя в НХЛ. Демидов, Капризов и Мичков, по его мнению, – это хоккеисты будущего.

«Как минимум в Иване и Кирилле я уверен. Посмотрим, что будет с Мичковым. Парень талантливый, но не всегда адекватен в своих поступках и выражениях», – заявил Плющев.

Ранее вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли выразил сожаление по поводу решения не допускать сборную России к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года. Напомним, 3 июня, Международная федерация хоккея (IIHF) официально подтвердила, что составы групп хоккейного турнира Олимпиады останутся неизменными, и российская команда в них не включена.