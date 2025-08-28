В «Металлурге» рассказали, почему не смогли подписать защитника «Спартака»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал, что клуб не смог подписать защитника Егора Савикова из‑за большого запроса со стороны «Спартака».

Савиков находится в статусе ограниченно свободного агента в КХЛ, права на него принадлежат «Спартаку». В прошлом сезоне 22‑летний хоккеист провел за «красно‑белых» 49 матчей, отметившись двумя заброшенными шайбами и 14 результативными передачами. Ранее «Матч ТВ» сообщал, что «Спартак» предложил Савикову контракт с зарплатой в 8–9 миллионов рублей за сезон и отказывается обменивать игрока в другой клуб КХЛ по рыночной стоимости.

— Почему не пришел Савиков?

— Изучали не только его, а весь рынок. Он хороший талантливый игрок, но мы не договорились. «Спартак» хотел много.

— Не считаете, что лиге нужно регулировать вопрос, чтобы «Спартак» не оберегал так активы?

— Они действуют по регламенту, ничего противозаконного не делают. Нужно работать с регламентом, — передает слова Бирюкова корреспондент «Матч ТВ».

