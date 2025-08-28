Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» в первом матче на Кубке мэра Москвы

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился первый матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались местное «Динамо» и нижегородское «Торпедо». В упорной встрече победу одержали бело-голубые со счётом 1:0.

© Чемпионат.com

Первый и единственный гол в игре был забит лишь на 36-й минуте — отличился новичок «Динамо» нападающий Максим Мамин, которому ассистировали Макс Комтуа и Седрик Пакетт.

В следующем матче на турнире «Динамо» сразится с минскими одноклубниками 30 августа. «Торпедо» также в следующей встрече сыграет с минским «Динамо» 29 августа. В группе В на турнире выступят «Спартак», ЦСКА и «Шанхай Дрэгонс».