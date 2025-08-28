Тренер «Торпедо» высказался о поражении от «Динамо»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков заявил, что матч с московским «Динамо» на Кубке мэра Москвы получился не очень интересным для зрителей.

© ХК «Торпедо»

В четверг «Торпедо» потерпело поражение от «Динамо» (0:1) в стартовом матче турнира.

— Если взять счет, то матч получился не очень интересным для зрителя. Было много игры с преодолением обороны. Нам не хватило страсти около ворот. Закончили матч без голов с нашей стороны.

— Оцените свою адаптацию в клубе.

— Освоился. Мы неплохо выполняем игровое задание. Отрицательный результат вызывает вопросы, но считаю, что освоился полностью.

— Кто станет первым номером среди вратарей?

— По ходу сезона определимся, кто первый номер. Начнут сезон по очереди., — передает слова Исакова корреспондент «Матч ТВ».

Позднее в четверг на турнире сыграют московские «Спартак» и ЦСКА.

Кубок мэра Москвы проходит в «Мегаспорте» 28–31 августа. Прямые трансляции матчей турнира смотрите на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.