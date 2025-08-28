Прохоркин объяснил, почему уехал из НХЛ после первого сезона

Форвард «Авангарда», олимпийский чемпион Николай Прохоркин объяснил, почему сыграл в НХЛ только один сезон в составе «Лос-Анджелес Кингз».

«Конечно, были объективные трудности: травмы, ковид, тяжелое восстановление. Но если копнуть глубже, понимаешь, что дело не только в этом» - цитирует Прохоркина «ВсеПроСпорт»

Прохоркин является воспитанником челябинского «Мечела». В своей карьере поиграл за такие клубы как уфимский «Салават Юлаев», петербургский СКА, магнитогорский «Металлург», московский ЦСКА.

В омский «Авангард» перешел перед сезоном 2024/25, подписав соглашение на 1 сезон.

Дважды в своей карьере поиграл за океаном. В 2012 году на драфте НХЛ выбран в 4-м раунде под общим 121-м номером клубом «Лос-Анджелес Кингз», оттуда был отправле в АХЛ в «Манчестер Монаркс», где в сезоне 2012/13 сыграл восемь матчей.

За основную команду «Лос-Анджелеса» выступал в сезоне 2019/20, за 43 матча набрал 14 (4+10) очков.

Является обладателем Кубка Гагарина 2017 в составе петербургского СКА.