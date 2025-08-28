В «Динамо» назвали сроки возвращения вратаря Подъяпольского

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что вратарь «бело‑голубых» Владислав Подъяпольский приступит к играм и тренировкам с командой в начале сентября.

Ранее Кудашов сообщил о том, что Подъяпольский был прооперирован после травмы, полученной перед началом плей‑офф прошлого сезона.

В четверг «Динамо» обыграло «Торпедо» со счетом 1:0 на Кубке мэра Москвы.

— Команда тяжелая, еще не готова, но время еще есть.

— Когда увидим Подъяпольского?

— Я думаю, в начале сентября. Форсировать пока не будем. Ждем, пока набирает форму. Восстановление Михеева идет нормально. Восстанавливается. Там еще идет восстановление после травмы плеча.

— Какие надежды возлагаете на Мамина?

— Игрок атакующего звена, может приносить результат. Мы поборолись за него, — передает слова Кудашова корреспондент «Матч ТВ».

Новый сезон Фонбет чемпионата КХЛ стартует 5 сентября.