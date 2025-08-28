ХК ЦСКА всухую обыграл «Спартак» в матче на Кубке мэра Москвы

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались ЦСКА и «Спартак». Победу одержали армейцы со счётом 2:0.

Дебютной шайбой за ЦСКА отметился нападающий Даниэль Спронг, открывший счёт при игре в большинстве в матче на 37-й минуте с передач Джереми Роя и Дениса Гурьянова. На 46-й минуте также дебютный гол за армейский клуб забил форвард Николай Коваленко с передачи Дмитрия Бучельникова. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер ЦСКА Спенсер Мартин.

Следующий матч на турнире ЦСКА проведёт с «Шанхайскими Драконами» 30 августа. «Спартак» в следующей игре также встретится с китайским клубом 29 августа.