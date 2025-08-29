Нападающий Кузнецов встретился с тренером «Салавата Юлаева»

Кузнецов встретился с тренером «Салавата» Козловым. 33-летний форвард сейчас без контракта
Евгений Кузнецов встретился с тренером «Салавата» Виктором Козловым.
Их совместное фото появилось в клубных соцсетях уфимской команды.
«Легенды российского хоккея, «Вашингтона» и, конечно же, #ПНХШОУ», – сказано в сообщении «Салавата Юлаева».
Сейчас 33-летний Кузнецов находится без профессионального контракта в какой-либо хоккейной лиге. В прошлом сезоне он набрал 40 (13+27) очков в 45 матчах за СКА.
«Вест Хэм» за 42 млн фунтов подписал Фернандеша из «Саутгемптона». Контракт с хавбеком – на пять лет
Гауфф о присутствии Байлс на трибуне US Open: «Я подумала, что если она может выйти на 6-дюймовое бревно, то и я могу ударить по мячу на этом 75-футовом корте»
Моуринью получит 15 млн евро неустойки после увольнения из «Фенербахче» (Fanatik)
«Вест Хэм» за 42 млн фунтов подписал Фернандеша из «Саутгемптона». Контракт с хавбеком – на пять лет
Гауфф о присутствии Байлс на трибуне US Open: «Я подумала, что если она может выйти на 6-дюймовое бревно, то и я могу ударить по мячу на этом 75-футовом корте»
Моуринью получит 15 млн евро неустойки после увольнения из «Фенербахче» (Fanatik)