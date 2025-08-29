Кузнецов встретился с тренером «Салавата» Козловым. 33-летний форвард сейчас без контракта

Евгений Кузнецов встретился с тренером «Салавата» Виктором Козловым.

Нападающий Кузнецов встретился с тренером «Салавата Юлаева»
Их совместное фото появилось в клубных соцсетях уфимской команды.

«Легенды российского хоккея, «Вашингтона» и, конечно же, #ПНХШОУ», – сказано в сообщении «Салавата Юлаева».

Сейчас 33-летний Кузнецов находится без профессионального контракта в какой-либо хоккейной лиге. В прошлом сезоне он набрал 40 (13+27) очков в 45 матчах за СКА.

