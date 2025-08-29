Гусев общался с Ротенбергом перед подписанием контракта с «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев в интервью «Матч ТВ» заявил, что перед подписанием соглашения с «бело‑голубыми» у него состоялся разговор с Романом Ротенбергом.

© КХЛ

В сезоне‑2024/25 «Динамо» завоевало бронзовые медали КХЛ, проиграв «Трактору» в полуфинале со счетом 1–4. Летом Гусев, выступающий за московскую команду с 2023 года, тренировался в составе «бело‑голубых» на просмотровом контракте из‑за того, что его оклад не вписывался в потолок зарплат. В середине августа «Динамо» заключило с 33‑летним форвардом полноценное соглашение.

Ранее Ротенберг вошел в совет директоров «бело‑голубых», где преимущественно будет отвечать за подготовку резерва.

— 22 августа вы общались с Александром Овечкиным, когда в «Динамо» в честь него устроили церемонию. О чем вы говорили?

— Оставим это между нами. Но день для меня был приятный. Там был и матч, и приветствие Овечкина, и награждение, и автограф‑сессия.

— А с Романом Ротенбергом вы общались?

— Я общался с ним перед тем, как подписать контракт с «Динамо».

— Что обсуждали?

— Это наш с ним разговор. Просто было общение, — сказал Гусев «Матч ТВ».

Новый сезон Фонбет чемпионата КХЛ стартует 5 сентября. Прямые трансляции матчей турнира смотрите на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.