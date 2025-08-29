«Магнитка» победила «Салават Юлаев» и выиграла Мемориал Ромазана

«Магнитка» из Магнитогорска одержала волевую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче Мемориала Ромазана и стала победителем турнира.

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу «Магнитки». В составе победителей дублем отметился Матвей Галенюк, у «Салавата» гол на счету Прохора Корбита.

«Магнитка» стала победителем мемориала имени Ивана Ромазана, набрав шесть очков. «Салават Юлаев» с тремя баллами в активе на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.

В заключительном матче турнира в пятницу, 29 августа, магнитогорский «Металлург» сыграет с казахстанским «Барысом».

Новый сезон Фонбет чемпионата КХЛ стартует 5 сентября. Прямые трансляции матчей турнира смотрите на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.