Чехович: сразу понятно, что в «Шанхае» делают что-то грандиозное

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Иван Чехович рассказал о целях китайского клуба в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

– В плане спортивных амбиций заявлена цель выйти в финал Кубка Гагарина. Насколько она осуществима?

– Каждый в команде верит, в том числе я и в первую очередь наш тренерский штаб, руководство клуба. Плей-офф – это слишком маленькая задача для нас, надо замахиваться на большее, и я в это верю.

– Каждый спортсмен в душе максималист и нет смысла играть в хоккей, если не мечтаешь о победе. Но есть ещё и жестокая реальность, вряд ли вы в «Витязе» всерьёз думали о финале Кубка Гагарина?

– В «Витязе» мы про финал, конечно, не говорили. Амбиции были другими, более приземлёнными, но там и другие условия были, финансовые возможности, совсем другой коллектив, руководство. Много моментов, деталей. Здесь сразу понятно, что делают что-то грандиозное, вот и задачи такие большие. Общее ощущение что мы пришли не просто так в сторонке постоять. Заявим о себе громко и сразу, — сказал Чехович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.