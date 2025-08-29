Плющев поддержал увеличение штрафов за оскорбительные кричалки в КХЛ

‎Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением об изменениях сумм штрафов за оскорбительные кричалки в КХЛ.

‎С нового сезона КХЛ штрафы за оскорбительные кричалки болельщиков на трибунах будут составлять 500 тыс рублей. Ранее было 100 тыс. Также возросла сумма штрафа за оскорбительные баннеры с 200 тыс до 500 тыс рублей.

‎— Как считаете, поможет ли это в борьбе с кричалками?

— За порядок и дисциплину несут ответственность хозяева площадки, которые принимают соперника. Как правило, есть определенные структуры, работающие с болельщиками. Большие баннеры вывешиваются с согласием организаторов игр. Что касается кричалок, то здесь сложнее, потому что сложно выявить инициаторов кричалок.

‎ Наверное, это может возыметь действия, потому что это серьезно. В настоящий момент у многих клубов существуют финансовые проблемы.

‎— Борьба с оскорблениями — это правильное движение?

— Наверное, борьба правильная. Иногда уже доходит дело до того, что кричат совсем нецензурные вещи с трибун, что не красит саму команду и всю КХЛ. Все эти меры своевременные и правильные. Не надо поддаваться каким-то дворовым вещам и дворовым выяснениям отношений. В интернете почитаешь, тема одна, а болельщики друг с другом начинают что-то выяснить.

‎— На ваш взгляд, куда должны идти деньги, собранные со штрафов?

— Может, они будут потрачены на какие-нибудь допинговые процедуры, которые все чаще и чаще нас тревожит. Это вопрос разработчикам. Там наверняка должно быть пояснение.