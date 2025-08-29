«Нефтехимик» расторг контракт с вратарем

«Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с вратарем Игорем Бобковым, сообщает пресс‑служба команды.

34‑летний голкипер перешел в команду из Нижнекамска по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Амуром».

Ранее он также играл за «Металлург», «Адмирал», «Авангард», «Ак Барс» и «Автомобилист». Всего вратарь провел в лиге 392 матча, показав коэффициент надежности 2,24 и отражая 92,0% бросков.

В составе молодежной сборной России Бобков выиграл золото чемпионата мира в 2011 году.

