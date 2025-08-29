Ротенберг ответил, общается ли с Ларионовым

На мастер-классе, проведенном для игроков «Динамо Санкт-Петербург», Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, общается ли он с новым главным тренерм СКА Игорем Ларионовым.

© Спорт день за днем

«На сегодняшний день мы не общаемся. Знаете, я знаком со всеми главными тренерами КХЛ, и из ВХЛ многих знаю, и из МХЛ. Но я не могу со всеми [общаться]. Иногда просто не хватает времени», — передает корреспондент «Спорт День за Днем» Максим Сутченко.

Новый совет директоров армейцев принял решение по увольнению Романа Ротенберга из СКА 2 июня. 44-летний специалист руководил красно-синими с 2022 года. Ротенберг все еще продолжает тренировать «Россию 25».

На посту главного тренера СКА Ротенберга сменил Игорь Ларионов, ранее он работал в нижегородском «Торпедо».

В минувшем сезоне КХЛ в плей-офф СКА закончил свое выступление в первом раунде. Армейцы проиграли в шести матчах московскому «Динамо» (2-4).

‎В регулярном чемпионате петербургский клуб финишировал на седьмом месте в Западной конференции.

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.