Нападающий Алистров расторгнет контракт со СКА и перейдет в «Торпедо»

Владимир Алистров расторгнет контракт со СКА и перейдет в «Торпедо».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, новая зарплата 24-летнего форварда будет ниже, чем в клубе из Санкт-Петербурга.
В прошлом сезоне Алистров провел 65 матчей за СКА с учетом плей-офф и набрал 19 (3+16) очков при полезности «минус 11».
Ранее сообщалось, что в нападающем заинтересовано минское «Динамо», за которое он выступал с 2020 по 2023 год.
Алистров расторгнет контракт со СКА и перейдет в «Торпедо» (Артур Хайруллин)
Директор «Байера» об увольнении тен Хага: «Никто не хотел этого шага, но последние недели показали, что создание успешной команды с этим штабом невозможно»
Звягин о работе в Северной Америке: «Меня предлагали в «Детройт», там не продлили тренера вратарей. NCAA интересна, в АХЛ работать не планировал»
Алистров расторгнет контракт со СКА и перейдет в «Торпедо» (Артур Хайруллин)
Директор «Байера» об увольнении тен Хага: «Никто не хотел этого шага, но последние недели показали, что создание успешной команды с этим штабом невозможно»
Звягин о работе в Северной Америке: «Меня предлагали в «Детройт», там не продлили тренера вратарей. NCAA интересна, в АХЛ работать не планировал»