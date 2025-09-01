ЦСКА взял трофей под началом Игоря Никитина - Кубок мэра Москвы

В Москве завершился Кубок мэра - последний в череде предсезонных турниров в преддверии старта регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 2025/26. Генеральная репетиция лучше всего удалась столичному ЦСКА, который в финале одолел минское "Динамо" - 3:2.

© Российская Газета

ЦСКА летом обновил тренерский штаб. Из чемпионского "Локомотива" в стан армейцев со своими помощниками перешел Игорь Никитин. Результаты Кубка мэра демонстрируют, что "красно-синие" на верном пути.

До выхода в финал ЦСКА уверенно выиграл оба матча в группе - 3:0 у "Спартака" и 4:2 у китайского "Шанхай Дрэгонс". Но главное даже не результат, а общее впечатление. Армейцы уже выглядят слаженным, сыгранным коллективом, что всегда отличало команды Никитина. Здорово проявляют себя новички: тот же Николай Коваленко, не сумевший закрепиться в Национальной хоккейной лиге, отметился дублем в финале.

- Если ты правильно анализируешь и оцениваешь победы, то это сплачивает и тебя движет вперед. Я говорил, что для настоящего спортсмена победа - мотивация завтра быть сильнее самого себя, - отметил сам Игорь Никитин.

Помимо ЦСКА впечатлило и минское "Динамо". Похоже, команде Дмитрия Квартальнова будет недостаточно пройти первый раунд плей-офф, как в прошлом году. В отличной форме и звездный ветеран Вадим Шипачев.

Игорь Никитин: Я говорил, что для настоящего спортсмена победа - мотивация завтра быть сильнее самого себя

Удивил "Шанхай". У китайского клуба фактически не было предсезонки: "драконы" едва успели набрать состав в преддверии Кубка мэра. Фактически турнир был единственной возможностью наиграть хоть какие-то связи. Тем не менее команда под началом статусного канадца Жерара Галлана показала себя конкурентоспособной, а в матче за третье место и вовсе разгромила московское "Динамо" - 6:1.

Сезон 2025/26 стартует 5 сентября матчем ярославского "Локомотива" и челябинского "Трактора".