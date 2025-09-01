Канадский хоккеист клуба КХЛ рассказал об опасениях перед переездом в Россию

Канадский нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди рассказал о том, как принимал решение о переезде в Россию. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам спортсмена, у него были опасения.

«Политическая ситуация непростая, в каком-то смысле уникальная, были, понятное дело, и вопросы по безопасности, определенные сомнения, в наших СМИ постоянно нагнетали ситуацию», — заявил канадец.

Он добавил, что принять решение о переходе ему помогли разговоры с выступающими в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) канадцами.

«Все мне сказали, что не стоит переживать, рубль крепнет, платят вовремя. В командах, в которых ребята играли, им было комфортно», — заявил Ди.

Канадец выступает в КХЛ с 2023 года. Помимо «Нефтехимика», он также играл за магнитогорский «Металлург».