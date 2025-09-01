Стало известно, сколько Капризов может получить от «Миннесоты»

Журналист Майкл Руссо поделился мнением о ходе переговоров между «Миннесотой Уайлд» и российским нападающим Кириллом Капризовым, предположив, какой контракт может получить россиянин по итогам сделки. Действующее соглашение 28-летнего форварда с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года. Текущая зарплата россиянина составляет $ 9 млн.

© Чемпионат.com

«Я считаю, что они предложат ему кучу денег. Думаю, по восьмилетнему контракту они готовы заплатить ему около $ 16 млн», — сказал Руссо в подкасте Worst Seats in the House.

В сезоне-2024/2025 регулярного чемпионата Кирилл сыграл 41 матч, в которых записал на свой счёт 56 (25+31) очков. Также на его счету пять голов и четыре результативные передачи в шести встречах плей-офф.