Гендир «Шанхайских Драконов» допустил проведение матчей КХЛ в Китае

Генеральный директор «Шанхайских Драконов» Сергей Белых в интервью «Матч ТВ» заявил, что клуб совместно с КХЛ будет разрабатывать варианты проведения нескольких матчей регулярного чемпионата в Китае в сезоне‑2025/26.

«Шанхайские Драконы» (прежнее название — «Куньлунь Ред Стар») проведут следующий сезон КХЛ на «СКА Арене» в Санкт‑Петербурге. Со временем клуб планирует переезд в Китай.

— Уже обсуждалось возможное проведение KHL World Games (вынесенные матчи) в Шанхае, содействуете лиге в их организации?

— Будем прорабатывать этот вопрос вместе с лигой. Вообще это один из больших кирпичей в фундамент дальнейшей судьбы команды в Китае, в том числе в части взаимодействия с местными организациями, которые в будущем смогут обеспечить нашему клубу успешное присутствие в Китае.

— То есть проведение нескольких игр «Шанхайских Драконов» в Китае уже в этом сезоне вполне возможно?

— Да, мы работаем над этим, — сказал Белых «Матч ТВ».

