Канадский нападающий «Нефтехимика» назвал лучшие города России

Канадский нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди назвал четыре любимых города в России и отметил Санкт-Петербург, Казань, Москву и Екатеринбург.

– Вы много путешествовали по России. На первом месте до сих пор Санкт-Петербург? Почему?

– Мне нравится Санкт-Петербург своей архитектурой в европейском стиле. Ты не чувствуешь в этом городе себя как в России, ощущение будто ты в центре Европы. Ещё отмечу обязательно Казань, и, наверное, Москву с Екатеринбургом. Это четыре моих любимых города в России. Мне нравятся большие города с историческими зданиями, потому что я из Монреаля, он такой же, – сказал Ди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.