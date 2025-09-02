«Барыс» обыграл «Сибирь» в заключительном товарищеском матче предсезонки КХЛ

Сегодня, 2 сентября, в Астане, Казахстан, на стадионе «Барыс-Арена» завершился товарищеский матч, в котором встречались местный «Барыс» и «Сибирь» из Новосибирска. Победу со счётом 3:2 одержали хозяева. Это был заключительный товарищеский матч предсезонки КХЛ.

За «Барыс» дублем отметился нападающий Мэйсон Морелли, ещё один гол забил Эмиль Галимов. Заброшенными шайбами в составе «Сибири» отметились Алексей Яковлев и Иван Климович.

Напомним, во вчерашнем матче между этими командами победу также одержал «Барыс» со счётом 3:1. Новый сезон астанинский клуб начнёт дома встречей с челябинским «Трактором». Новосибирская команда примет хабаровский «Амур». Обе игры состоятся 7 сентября.