Хоккеисты «Барыса» обыграли «Сибирь»

Хоккеисты казахстанского «Барыса» одержали победу над новосибирской «Сибирью» в товарищеском матче.

© КХЛ

Встреча на «Барыс Арене» завершилась со счетом 3:1 в пользу казахстанского клуба, точные броски в активе Кирилла Савицкого, Джейка Масси и Алихана Асетова. У «Сибири» голом отметился Скотт Уилсон.

Повторная товарищеская встреча состоится во вторник на «Барыс Арене».

На старте нового сезона Фонбет чемпионата КХЛ «Барыс» примет челябинский «Трактор», «Сибирь» на своей арене сыграет с хабаровским «Амуром». Оба матча состоятся 7 сентября.

Прямые трансляции матчей турнира смотрите на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.