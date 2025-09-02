Экс-тренер сборной рассказал, чего ждет от нового сезона КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) становится интереснее с каждым годом и в новом сезоне тенденция должна продолжиться. Об этом в комментарии порталу LiveResult.ru заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

«С каждым сезоном КХЛ становится только интереснее, разница между командами продолжает сокращаться. От наступающего сезона я жду продолжения этих тенденций и интересного хоккея. И болельщики будут ждать этого», – сказал Быков.

В прошлом сезоне Кубок Гагарина завоевал ярославский «Локомотив». В финальной серии команда обыграла челябинский «Трактор» 4-1 и впервые в истории стала победителем КХЛ.

Тренер ярославцев Игорь Никитин по окончании сезона вернулся в ЦСКА. При этом «Локомотив» не вручил ему чемпионский перстень за победу в турнире. Место Никитина на посту главного тренера «железнодорожников» занял канадский специалист Боб Хартли.

Новый сезон стартует 5 сентября. Команда из Ярославля начнет защиту чемпионского титула матчем за Кубок Открытия с «Трактором».