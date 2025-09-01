Нападающий Голдобин рассказал о целях в СКА

Голдобин о целях в СКА: «Забить хотя бы 10 голов в первом месяце. Главное – хорошо начать и выйти в финал»
Николай Голдобин заявил, что хочет выйти в финал Кубка Гагарина в новом сезоне.
Ранее нападающий перешел из «Спартака» в СКА через список отказов, куда его поместили красно-белые.
– Забить 20 голов за два месяца? Хотя бы 10 голов в первом месяце!
– Почему выбрал Санкт‑Петербург?
– Хотелось остаться, но получилось так, как получилось. Рад, что оказался в хорошем клубе. С нетерпением жду нового сезона. НХЛ рассматривали, но условия невыгодные. Выбрал Россию.
Знаю Игоря Николаевича [Ларионова] давно, он был моим агентом. Благодарен ему за помощь в то время, когда был молодым. Привык к особенностям города, к погоде, пробок мало. Живу в хорошем месте. Без жалоб.
– Какие цели?
– Ожиданий много. У нас поменялось руководство и игроки. За нами будет пристальное внимание. Главное – начать хорошо и выйти в финал, – сказал форвард СКА Николай Голдобин.
