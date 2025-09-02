Артюхин о «Шанхае»: «В финал точно не выйдут, будут бороться за плей-офф. Нужно время – коллектив поменялся, тренер недавно приступил к работе»
Евгений Артюхин оценил перспективы «Шанхая» в новом сезоне КХЛ.
«В финал Кубка Гагарина «Шанхай» точно не выйдет. Вообще, говорить о чем-либо пока что преждевременно. Команда только собралась, у нее не было предсезонки. Ребята свежие и быстрые, но посмотрим. Коллектив поменялся, была проделана огромная работа на трансферном рынке. Тренер только недавно приступил к своим обязанностям. Как по мне, ребята еще не до конца поняли систему и требования. Для этого нужно время. В целом команда преобразилась, и это приятно видеть. Уверен, что она будет бороться за попадание в плей-офф, но о финале пока что рано говорить», – сказал бывший форвард сборной России Евгений Артюхин.
