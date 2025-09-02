Корешков поделился ожиданиями от СКА в новом сезоне КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в роли тренера, двукратный чемпион России Евгений Корешков поделился ожиданиями от игры СКА в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— Неоднозначно провёл лето ваш бывший клуб – СКА, который больше проигрывал, чем побеждал. В чём проблема?

— Никаких проблем не вижу. СКА созданы все условия для развития, конкуренция очень высокая. Все последние годы наш тренерский штаб очень много работал с молодёжью внутри системы, к основному составу подведена большая группа талантов во всех линиях – от вратарской до атакующей.

От Заврагина, Плешкова, Короткого, многих других можно ждать прорывного сезона, они подведены и созрели. Плюс летом приглашена целая группа легионеров. Моё мнение: СКА готов к финалу, — приводит слова Корешкова Russia-Hockey.