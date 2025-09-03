Ливо рассказал о причинах конфликта с Паниным

Нападающий «Трактора» Джош Ливо рассказал о конфликте с защитником «Салавата Юлаева» Григорием Паниным во время прошлогоднего плей-офф в составе уфимской команды.

© Чемпионат.com

— В плей-офф у вас был конфликт с Григорием Паниным?

— У меня с Гришей хорошие отношения. Он отличный капитан. Уважаю всех своих бывших партнёров по команде. Дело журналистов — о чём-то писать, и действительно, у нас были какие-то моменты в отношениях с Паниным. Но это обычная ситуация для любой хоккейной команды. Ничего страшного. Не знаю, что он скажет про меня, но со своей стороны могу адресовать ему только хорошие слова.

В плей-офф уровень эмоций зашкаливает. В гостевой игре против «Спартака» ситуация немного вышла из-под контроля. Тогда было много неоднозначных судейских решений, накаливших страсти. Я сам немного вышел из себя. Но на следующий день всё успокоилось, мы пожали друг другу руки и продолжили делать общее дело, — цитируют Ливо «Известия».